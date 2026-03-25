Mit Xavier-Naidoo-Feature: Sido kündigt neues Album «Frieden» an

Auf die Ankündigung, auf die sich viele Fans gefreut haben dürften, folgt eine, die Gesprächsstoff liefert. Sido verriet, dass unter den zahlreichen Features des Albums eines für ihn besonders heraussticht: Xavier Naidoo, der auf dem Titeltrack «Frieden» zu hören sein wird. «Es gibt viele Features, aber auf eines bin ich besonders stolz», freut sich Sido über die Zusammenarbeit.