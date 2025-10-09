MMA-Show live bei RTL: Sophia Thomalla und Anna Kraft am Mikro

Am 18. Oktober steigt in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln mit «Oktagon 78» eines der grössten Mixed–Martial–Arts–Events Europas. Bislang zeigte RTL die «Oktagon»–Events nur beim Streamingdienst RTL+. Zur Free–TV–Premiere der MMA–Show setzt RTL auf die Moderatorinnen Sophia Thomalla (36) und Anna Kraft (40), wie der Sender mitteilt.
Sophia Thomalla ist «VIP–Moderatorin»
Zunächst führt Kraft ab 22:45 Uhr durch die Sendung «Oktagon 78 – der Countdown» – live aus Köln. Mit Vor– und Hintergrundberichten bereitet sie die Zuschauer auf die Main–Events vor. Ab 23:15 Uhr steigen die Kämpfer für diese in den Käfig. Der MMA–Profi Max Coga (36) analysiert während der Live–Übertragung das Geschehen, unterfüttert mit seinem Expertenwissen. Sophia Thomalla fängt als «VIP–Moderatorin» die Stimmen der Stargäste ein. Reporter Andreas Kozocsa unterstützt das Team, indem er kurz vor dem Einlauf Reaktionen und Eindrücke der MMA–Kämpfer liefert.
Sophia Thomalla ist bereits am Vortag Teil des MMA–Spektakels, wenn RTL+ das «Public Weigh–In» live ab 17:00 Uhr überträgt. Dabei werden die Kämpfer gewogen und treten sich beim sogenannten «Staredown» gegenüber.
Diese MMA–Stars kämpfen im Käfig
Am 18. Oktober geht es dann unter anderem für den deutschen MMA–Star Christian Eckerlin in den Käfig. Er tritt in einem der Hauptkämpfe gegen den ehemaligen WFC–Champion Ivica Trušček an. Frédéric Vosgröne, auch «Neandertaler» genannt, ist ebenfalls einer der Main–Event–Stars. Die Stuttgarter Kämpferin Alina Dalaslan muss sich gegen die erfahrene Katharina Lehner beweisen, wie auf der Website der Veranstaltung einsehbar ist.