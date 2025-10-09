MMA-Show live bei RTL: Sophia Thomalla und Anna Kraft am Mikro

Sophia Thomalla ist «VIP–Moderatorin»

Zunächst führt Kraft ab 22:45 Uhr durch die Sendung «Oktagon 78 – der Countdown» – live aus Köln. Mit Vor– und Hintergrundberichten bereitet sie die Zuschauer auf die Main–Events vor. Ab 23:15 Uhr steigen die Kämpfer für diese in den Käfig. Der MMA–Profi Max Coga (36) analysiert während der Live–Übertragung das Geschehen, unterfüttert mit seinem Expertenwissen. Sophia Thomalla fängt als «VIP–Moderatorin» die Stimmen der Stargäste ein. Reporter Andreas Kozocsa unterstützt das Team, indem er kurz vor dem Einlauf Reaktionen und Eindrücke der MMA–Kämpfer liefert.