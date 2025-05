Mode als Statement: Diese Designer und Labels setzen ein Zeichen

Sie hatte sich zu der Zeit den Anti–Atom–Protesten von Frauen am britischen Luftwaffenstützpunkt in Greenham Common angeschlossen. Ihr Auftritt vor der Premierministerin gilt als «einer der unvergesslichsten Modemomente» der Achtziger Jahre. Später trugen ihre Kollektionen und Entwürfe Slogans wie «Use a Condom» in Bezug auf die Aids–Epidemie in Afrika 2004 oder «Save The Future» in Kooperation mit H&M im Rahmen einer Klimawoche im Jahr 2012. Der Erlös kam damals der Environmental Justice Foundation zugute.