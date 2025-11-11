Modeprobleme gelöst: Sechs Fashion-Hacks, die wirklich funktionieren

Falten ohne Bügeleisen glätten

Im Urlaub steht ein schickes Dinner an, doch die Bluse oder Hose ist vom Transport völlig zerknittert – eine ärgerliche Situation. Mit einem Glätteisen lässt sich das Problem schnell beheben. Wichtig ist, das Glätteisen zunächst gründlich von Haarprodukt–Rückständen zu befreien und anschliessend auf eine geeignete Temperatur einzustellen. Diese richtet sich nach der jeweiligen Stoffart. Dann das Kleidungsstück ablegen und das Glätteisen vorsichtig über die faltigen Stellen führen. Bei empfindlichen Stoffen empfiehlt es sich, ein Stofftuch zwischen Kleidungsstück und Glätteisen zu legen. Zügig arbeiten, ohne zu lange auf einer Stelle zu bleiben, um Hitzeschäden zu vermeiden.