Moderator Wolfram Kons: So soll seine kirchliche Trauung werden

Abends möchte er daheim sein

Für seine Frau und die gemeinsamen Söhne sagt der Moderator auch mal Jobs ab. «Das ist mir wichtig. Wenn ich abends mit den Jungs Tischtennis spielen kann, oder am Wochenende bei ihren Sportturnieren dabei sein kann, bin ich glücklich.» Er sei ja «relativ spät Vater» geworden – beim ersten Kind war er 48, beim zweiten 50 Jahre alt. «Ich kannte die Dimension nicht, die mit Kindern dazukommt. Gott hat sich was dabei gedacht, dass Kinder dich besser machen. Du willst dich auf die Familie konzentrieren und zu Hause sein. Ich versuche immer, egal wo ich bin, abends heimzukommen. Das ist für mich das Schönste. Wenn ich mal nicht heimkommen kann, facetimen wir.»