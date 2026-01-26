Moderatorin Annett Möller äussert sich zum Ende der RTL-Morgenmagazine

«Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert»

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag machte Möller noch deutlicher klar, was sie von der RTL–Entscheidung hält. «Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert. So oder so ähnlich kann es in unserer Branche tatsächlich zugehen. Habe ich alles schon erlebt», antwortete sie auf die bestürzte Reaktion eines Fans. Dass diese Härte zum Geschäft gehöre, sei ihr stets bewusst gewesen. «Und doch wollte ich immer moderieren und das ist leider etwas, womit ich immer rechne. Aber ja, es tut immer weh.»