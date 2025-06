Moderatorin Laura Hofmann zeigt ihren Babybauch

Seit 2021 ein Paar

Fussballstar Jonas Hofmann, der bei Bayer 04 Leverkusen kickt, und die Sportmoderatorin hatten sich im Sommer 2024 bei einer Traumhochzeit auf Mallorca das Jawort gegeben. In einer Finca in Binissalem heiraten sie vor rund 70 Gästen. Für den Sportler ist es bereits die zweite Ehe, 2021 trennte er sich von seiner ersten Frau. Im selben Jahr machte er die Beziehung zu Laura öffentlich. Im November 2022 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt, standesamtlich heirateten sie bereits 2023. In dem Jahr musste das Paar auch die Trauer um ihr ungeborenes Kind verarbeiten. Umso grösser dürfte nun die Freude über die erneute Schwangerschaft sein.