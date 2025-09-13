Modern Bohemian Style: Der Trend begleitet uns durch den Herbst

Wer es zurückhaltender mag, setzt auf einen monochromen Auftritt: Ein Ensemble in Mocha oder Buttercream wirkt weniger verspielt, dafür modern und zeitgemäss. Selbst im Office ist der Boho Chic angekommen: eine Paisley–Bluse in Kombination mit einer hochtaillierten Anzughose zeigt, wie elegant sich der Trend in den Arbeitsalltag integrieren lässt.