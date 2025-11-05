Modevermächtnis der Queen: Ausstellung zeigt über 200 Outfits

Viele der Stücke sind erstmals öffentlich zu sehen. Die Auswahl umfasst Kleidung aus ihrer Kindheit, ihrer Zeit als Prinzessin und aus ihrer jahrzehntelangen Regentschaft – von legeren Freizeitlooks bis zu formellen Roben für historische Staatsanlässe. Laut den Veranstaltern handelt es sich um die grösste und umfassendste Modeausstellung zur verstorbenen Monarchin, die jemals gezeigt wurde. Die Schau präsentiert zudem Bildmaterial der bedeutendsten Outfits der Queen.