Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist gestorben

Vom Molkereimeister zum Marken–Macher

Josef Anton «Toni» Meggle stieg 1956 nach seiner Ausbildung zum Molkereimeister ins Geschäft ein, das sein Grossvater 1886 als Käserei gegründet hatte. Vier Jahre später übernahm er gemeinsam mit seinem Vater die Geschäftsführung und expandierte international. Unter seiner Leitung brachte das Unternehmen seine weltberühmten Produkte auf den Markt: Meggle entwickelte die Portionsbutter, also kleine abgepackte Butterwürfel, 1986 folgte die Kräuterbutter. Ab 1995 eroberte die Firma mit dem gekühlten Kräuterbaguette die deutschen Grillabende.