«Momo»-Neuverfilmung: Die Grauen Herren sind im Jahr 2025 angekommen

Im Remake wird diese Ehre dem britischen Star Martin Freeman zuteil, bekannt aus der «Hobbit»–Trilogie sowie der «Sherlock»–Serie mit Benedict Cumberbatch. Und auch Momo selbst ist dieses Mal nicht nur rot– statt braunhaarig, sondern Britin. Für die 13–jährige Alexa Goodall ist es die erste Kino–Hauptrolle, sie wirkte für die Miniserie «Ein Gentleman in Moskau» aber auch schon an der Seite von Ewan McGregor mit und empfiehlt sich mit «Momo» für weitere tragende Rollen.