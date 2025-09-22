«Morden auf Öd»: Heino Ferch verstärkt das Ermittler-Team

Archivar als wichtiger Helfer

Bisher bekämpften Maja Stein (Paula Kalenberg, 38) und Klaus Hansen (Max Hubacher, 31) die Verbrechen auf der fiktiven Insel Öd als Duo. Heino Ferch wird sie nun als Archivar Tom Mendt unterstützen, der laut RTL «eine neue Schlüsselrolle» in der Ermittlungsarbeit übernimmt. Nach den Auftaktfilmen geht es zurück auf die Insel, wo hinter der idyllischen Fassade stets neue Verbrechen lauern. Das ungleiche Ermittlerduo wächst laut Ankündigung in den kommenden Folgen noch enger zusammen – beruflich wie menschlich. Maja als akribische Analytikerin vom Festland muss noch mindestens ein halbes Jahr ausharren und prallt weiterhin regelmässig auf die Gepflogenheiten der Öd–Bewohner. Sie ringt um Verständigung mit ihrem schweigsamen Partner Klaus, wenn auch ihre Zusammenarbeit von stillschweigendem, aber tiefem Vertrauen geprägt ist.