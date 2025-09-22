«Morden auf Öd»: Heino Ferch verstärkt das Ermittler-Team

Ein hochkarätiger Neuzugang: Heino Ferch (62) übernimmt eine neue Rolle in der RTL–Filmreihe «Morden auf Öd – Ein Insel–Krimi». Dabei wird der Schauspieler, der unter anderem in der «Nordholm»–Reihe (ZDF) bereits Krimi–Erfahrungen sammelte, das bestehende Ermittler–Duo unterstützen.
Archivar als wichtiger Helfer
Bisher bekämpften Maja Stein (Paula Kalenberg, 38) und Klaus Hansen (Max Hubacher, 31) die Verbrechen auf der fiktiven Insel Öd als Duo. Heino Ferch wird sie nun als Archivar Tom Mendt unterstützen, der laut RTL «eine neue Schlüsselrolle» in der Ermittlungsarbeit übernimmt. Nach den Auftaktfilmen geht es zurück auf die Insel, wo hinter der idyllischen Fassade stets neue Verbrechen lauern. Das ungleiche Ermittlerduo wächst laut Ankündigung in den kommenden Folgen noch enger zusammen – beruflich wie menschlich. Maja als akribische Analytikerin vom Festland muss noch mindestens ein halbes Jahr ausharren und prallt weiterhin regelmässig auf die Gepflogenheiten der Öd–Bewohner. Sie ringt um Verständigung mit ihrem schweigsamen Partner Klaus, wenn auch ihre Zusammenarbeit von stillschweigendem, aber tiefem Vertrauen geprägt ist.
Seit Anfang September laufen die Dreharbeiten zu zwei 90–minütigen «Morden auf Öd»–Filmen, die im Rahmen des «Tödlichen Dienst–Tags» bei RTL ausgestrahlt werden sollen. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Gedreht wird bis Ende Oktober 2025 auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung. Das Drehbuch zum dritten Film stammt von Holger Karsten Schmidt, für den vierten Film übernahm diese Aufgabe Matthias Klaschka. Der Regisseur ist in beiden Fällen Ole Zapatka.