«Morden im Norden» kehrt im November mit neuen Folgen zurück

Die beliebte Vorabend–Krimiserie kehrt in wenigen Wochen mit frischem Material zurück. Ab dem 24. November läuft «Morden im Norden» wieder montags um 18:50 Uhr im Ersten – mit insgesamt zwölf neuen Episoden. Das Besondere diesmal: Die Fälle rücken laut Senderangaben vor allem Jugendliche und deren Schicksale in den Mittelpunkt. Und zum Jahresauftakt wartet am 5. Januar 2026 um 20:15 Uhr sogar ein 90–minütiger Spielfilm mit dem Titel «Weil du böse bist» auf die Zuschauer.