«Morden im Norden»-Spielfilm: Cold Case für Lübecker Kommissare

Zwei Jahre später werden sterbliche Überreste des Opfers an der Küste gefunden. Wieder führt die Spur zu Patrick. Doch das Gesetz verhindert eine erneute Anklage: Niemand darf zweimal wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden. Der verzweifelte Vater des Opfers (Thomas Sarbacher) fühlt sich von Polizei und Justiz im Stich gelassen. Nimmt er die Vergeltung selbst in die Hand? Die Situation eskaliert, als Patricks wichtigste Entlastungszeugin entführt wird...