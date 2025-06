Mordkomplott? R. Kelly nach Überdosis im Krankenhaus

R. Kelly (58) sitzt wegen schwerer Sexualstraftaten hinter Gittern. Erst kürzlich hatte es Berichte gegeben, dass der Sänger um sein Leben fürchte. Am vergangenen Wochenende soll er zwei Tage in einem Krankenhaus verbracht haben, wie US–Medien jetzt übereinstimmend schreiben. Ihm sei zuvor eine Überdosis an Medikamenten verabreicht worden.