Mordprozess: Anwalt von Nick Reiner zieht sich überraschend zurück

Der wegen Mordes angeklagte Sohn von Regisseur Rob Reiner und Ehefrau Michele, Nick Reiner (32), muss sich einen neuen Anwalt suchen. Eigentlich hätte bei dem neuesten Gerichtstermin die Anklage gegen ihn verlesen werden sollen. Stattdessen beantragte sein Verteidiger Alan Jackson bei Richterin Theresa McGonigle die Entlassung aus dem Fall, wie CNN berichtet. Ein Pflichtverteidiger übernahm daraufhin und verlangte einen Aufschub für den nächsten Termin.