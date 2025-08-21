Morgan Freeman bis Pedro Pascal: Die Spätzünder von Hollywood

Judi Dench

Kein Star in dieser Liste kennt sich wohl so gut mit Shakespeare aus wie Judi Dench. Im Theater machte die Britin schon ab der 60er Jahre auf sich aufmerksam, im Kino ging es derweil erst Mitte der 90er so richtig los. Damals wurde sie zur ersten weiblichen M in den James–Bond–Filmen, beginnend mit «GoldenEye» und Pierce Brosnan als ihr störrischer 007. Danach, Dench war bereits über 60, kam ihr endlich auch die Oscar–Academy auf die Schliche. Acht Nominierungen trudelten ab 1998 für sie ein, 1999 gab es den ersten und bislang einzigen Goldjungen für – wie könnte es bei ihr anders sein – «Shakespeare in Love». Letztmals war Dame Judi Dench 2022 und im Alter von 87 Jahren für «Belfast» nominiert.