«Morning Shed»: Der Schönheitsschlaf ist nicht mehr genug

Die gesellschaftlichen Gründe für diesen Trend sollten allerdings noch mehr beunruhigen. Der «Morning Shed» reiht sich nahtlos in eine jahrhundertealte Tradition von zeit– und geldaufwendigen Schönheitspraktiken ein, wie Dr. Louise N. Hanson von der Durham University in ihrer Analyse aufzeigt. Immerhin ist der «Morning Shed» nicht so gefährlich wie die extremen Risiken, die Frauen früher für die Schönheit eingingen – von Arsen–Bädern in der Renaissance über Augentropfen aus Tollkirsche bis zu Bandwürmern im viktorianischen Zeitalter. Kurz gesagt: «Wer schön sein will, muss leiden.» Sich nachts den Mund zuzukleben und nicht mehr auf der Seite zu schlafen, weil die Lockenwickler verrutschen könnten, klingt allerdings auch nicht entspannend.