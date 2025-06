Morrissey sagt zwei Europa-Konzerte ab

Berlin–Hoffnung und Konzert–Historie

Für seine deutschen Fans gibt es jedoch Hoffnung: Das Konzert in Berlin am Freitag (27. Juni) soll stattfinden. «Der Wagen rollt weiter nach Berlin. Mit Gottes Gnade werden wir alle zusammenkommen. Ich liebe euch alle mit dem, was von meinem verdammten Herzen noch übrig ist», verspricht Morrissey in seinem typisch dramatischen Stil. Die Absage reiht sich ein in eine lange Liste von abgesagten Konzerten. Laut dem Musikmagazin «Consequence of Sound» hat Morrissey seit 2010 über 100 Konzerte abgesagt.