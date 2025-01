Moses Pelham: Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo «war wie immer super»

Bei der Arbeit am letzten Album: Haben Sie etwas gelernt oder erlebt, was Sie vorher bei der Arbeit an neuer Musik noch nie erlebt haben?

Pelham: Naja, ein letztes Album habe ich ja auch noch nie gemacht, jedenfalls nicht bewusst. Das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung. Bemerkenswert fand ich, wie, nachdem in der Konzeption die Frage, was ich hinterlassen möchte im Vordergrund stand, während der Arbeit an der Platte die Frage, was ich gerne nochmal machen würde, in den Mittelpunkt rückte. So entstand trotz eines gewissen Drucks, wie ich finde, ganz spielerisch eine sehr facettenreiche Platte, die mich selbst etwas überrascht, weil sie auch wie eine Reise durch verschiedene Phasen meiner Karriere wirkt. Ich halte das für ein interessantes Abbild des Lebens, also dass die Dinge sich anders darstellen, wenn man sie wirklich gerade erlebt, als man sie sich vorstellte. Die Platte ist nicht so schwer geworden, wie ich sie mir vorstellte, was den schweren Stücken, die aber natürlich auch auf der Platte sind, wahrscheinlich sogar mehr Wucht gibt.