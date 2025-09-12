Mötley-Crüe-Frontmann Vince Neil hatte Schlaganfall

Schritt für Schritt zurück ins Leben

Neil unterzog sich einer intensiven Physiotherapie: «Am Anfang haben mich Leute noch ins Bad tragen müssen, weil ich nicht selbst laufen konnte. Dann kam der Rollstuhl, danach der Gehwagen, dann ein Stock. Jetzt brauche ich nichts mehr.» Seine Stimme blieb zwar unbeeinträchtigt, doch das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Motorik musste er mühsam neu erlernen: «Du willst gehen, aber es funktioniert nicht so, wie dein Gehirn es vorgibt.»