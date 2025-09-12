Mötley-Crüe-Frontmann Vince Neil hatte Schlaganfall

Im März mussten Mötley Crüe ihre geplante Las–Vegas–Residency kurzfristig wegen eines «medizinischen Eingriffs» verschieben. Jetzt wird bekannt, was dahinter steckte: Frontmann Vince Neil (64) erlitt einige Monate vorher einen Schlaganfall. Das verriet er jetzt dem «Las Vegas Review–Journal».
«Ich hatte einen Schlaganfall. Meine ganze linke Seite war gelähmt», sagte Neil. Der Musiker sei am Weihnachtsabend noch gesund ins Bett gegangen. Die Beschwerden begannen in der Nacht.
Residency verschoben
Wegen der gesundheitlichen Komplikationen musste die Band ihre geplante Las–Vegas–Residency im Park MGM verschieben. Die Termine, die ursprünglich für März und April angesetzt waren, wurden auf den Zeitraum vom 12. September bis 3. Oktober verlegt.
«Ich musste wieder lernen zu laufen, und das war hart», so Neil. «Die Ärzte sagten, sie glaubten nicht, dass ich jemals wieder auf die Bühne zurückkehren könnte. Aber ich habe geantwortet: ‹Nein, nein, ich werde es tun. Wartet›s nur ab.'»
Die Band sagte auch den ersten Teil der Shows ab, damit sich der Sänger vollständig erholen konnte. Im Mai musste Mötley Crüe zudem ihren Auftritt beim Boardwalk Rock Festival in Ocean City, Maryland, absagen.
Schritt für Schritt zurück ins Leben
Neil unterzog sich einer intensiven Physiotherapie: «Am Anfang haben mich Leute noch ins Bad tragen müssen, weil ich nicht selbst laufen konnte. Dann kam der Rollstuhl, danach der Gehwagen, dann ein Stock. Jetzt brauche ich nichts mehr.» Seine Stimme blieb zwar unbeeinträchtigt, doch das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Motorik musste er mühsam neu erlernen: «Du willst gehen, aber es funktioniert nicht so, wie dein Gehirn es vorgibt.»
Heute habe er sogar wieder gelernt zu rennen. «Es war hart, aber ich bin zurück. Ich bin zu 90, 95 Prozent wieder der Alte – und es wird grossartig», sagte Neil optimistisch.
Es ist nicht das erste Mal, dass Neil gesundheitlich ausgebremst wird: Im Oktober 2021 brach er sich bei einem Auftritt in Tennessee mehrere Rippen, nachdem er von der Bühne gestürzt war.