Motto enthüllt: Met Gala 2026 feiert Beziehung zwischen Kunst und Mode

Die alljährliche Ausstellung eröffnet am 10. Mai 2026 und läutet ein neues Kapitel für das Museum ein: Erstmals findet sie in einer neuen, von Condé Nast gesponsorten Galerieanlage statt. Die berühmte Met Gala selbst, eines der wichtigsten Events des Modekalenders und Wohltätigkeitsveranstaltung für das Costume Institute, findet traditionell am ersten Montag im Mai statt – 2026 ist das der 4. Mai.