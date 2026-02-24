Mr. Darcy hoch zu Ross: Netflix-Teaser zu «Stolz und Vorurteil»

Netflix plant «originalgetreue, klassische Adaption»

Die Erwartungen an die neue Version sind enorm – schliesslich hat «Stolz und Vorurteil» bereits einige denkwürdige Adaptionen hervorgebracht. Die BBC–Miniserie von 1995 mit Colin Firth und Jennifer Ehle gilt bis heute als Massstab. Insbesondere die legendäre See–Szene mit Firth als nassem Mr. Darcy hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Zehn Jahre später setzte die Kinoversion von 2005 mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen eigene Akzente und begeisterte ein neues Publikum für Austens Liebesgeschichte. Diese Film– und Serienklassiker könnten nun durchaus Konkurrenz erhalten, denn Netflix plant «eine originalgetreue, klassische Adaption des Romans», heisst es in einer Mitteilung.