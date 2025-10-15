«Mr. Lonely»: Silva steht im «Sommerhaus der Stars» alleine da

Melk–Gate bei Edda und Micha

Eine weitere Hoffnung für Silva und Co.: Die Allianz der Jungen könnte sich selbst zersetzen. Zunächst zerlegt sich einmal mehr das Paar Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27). Er beschwert sich über ihr non–existentes Sexleben («ein Haufen Scheisse»). In offener Runde äussert Micha die Hoffnung, dass Edda ihn mal wieder «melken» könnte. Im kleinen, paarinternen Kreis entsteht ein Streit, an dessen Ende Micha seine Partnerin einfach nur anstarrt. Als ob sie eine «schimmlige Tomate» wäre (Edda). Micha umarmt sie auf seine Aufforderung, aber demonstrativ steif.