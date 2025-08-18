MTV VMAs: Ricky Martin bekommt neuen «Latin Icon»-Award

Ricky Martin (53) hat in seinen vielen Jahren im Musikgeschäft unzählige Preise abgestaubt – darunter auch zwei Grammys. Seit rund 18 Jahren ist der Stern des puerto–ricanischen Sängers auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame zu finden. Und eine besondere Ehre wird ihm im September zuteil: Der Sänger wird mit dem ersten jemals verliehenen «Latin Icon»–Award bei den anstehenden MTV Video Music Awards ausgezeichnet. Das haben die Verantwortlichen jetzt mitgeteilt.