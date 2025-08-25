Multiview und Co.: So kommen die Bundesliga-Neuerungen bei den Fans an

Unmut gab es vor allem wegen der Einblendungen: Das DAZN–Logo verdeckte teils den Spielstand. «Da habt ihr Wochen und Monate Zeit, um für die Konferenz zu üben und zu proben! Und dann liegen die Ergebnisse aus den anderen Stadien halb hinter eurem Senderlogo!?! Sowas darf einfach nicht passieren!», wettert ein User auf X. Andere werfen dem Sender vor, nur einen «billigen Abklatsch» der Sky–Konferenz zu liefern. Bei vielen Fans ist DAZN ohnehin unbeliebt: «DAZN macht die Bundesliga kaputt», lautet ein Kommentar.