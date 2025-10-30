Mumford & Sons kündigen neues Album «Prizefighter» an

«Prizefighter» produzierten Mumford & Sons zusammen mit Musiker Aaron Dessner (49) in seinen Long Pond Studios im Bundesstaat New York. In nur zehn Tagen waren die Songs für das neue Album fertig geschrieben, heisst es in der Pressemitteilung. «Eine Liedersammlung, die sich sowohl sehr persönlich und instinktiv als auch offen gemeinschaftlich anfühlt. Marcus Mumfords Texte beschäftigen sich mit Resilienz und Strebsamkeit und sind geprägt von einer Mischung aus Selbstvertrauen und Dringlichkeit.» Die Liedtexte seien tagsüber in Cafés in der Stadt Hudson bei New York entstanden, in den Nächten hätte die Band am Küchentisch der Long Pond Studios weiter daran gefeilt.