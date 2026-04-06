München-«Tatort» vs. Oster-"Traumschiff: Klarer Sieger im Quotenduell

Der «Tatort» im Ersten und das «Traumschiff» im ZDF haben sich schon mehrfach im Quotenkampf gemessen. Am Ostersonntag war das Duell allerdings besonders brisant. Auf der einen Seite stand der ersten Teil des Abschieds–Zweiteilers «Unvergänglich» der legendären Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach 35 Jahren. Zum anderen war auf der MS Amadea nach Island wie immer auch Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado an Bord, gespielt von Collien Fernandes (44). Die Schauspielerin steht aktuell wegen der Vorwürfe gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen besonders im Fokus.