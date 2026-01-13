Münchner «Tatort»-Kommissare: Abschied an Ostern - mit Doppelfolge!

Ein mörderisches Phantom schleicht durch München

Unverhoffte Unterstützung kommt von Fallanalytikerin Christine Lerch (Lisa Wagner), die – zehn Jahre nach ihrem letzten Fall im München–«Tatort» – plötzlich im Kommissariat auftaucht. Um schneller voranzukommen, überschreiten Batic und Leitmayr sogar ihre dienstlichen Befugnisse. Dabei stossen sie auf eine erschreckende Erkenntnis: Ein mörderisches Phantom bewegt sich unbemerkt durch Münchner Mietwohnungen. Niemand scheint sicher zu sein – nicht einmal die Ermittler selbst, die bei der Jagd nach dem Unbekannten zum Ziel werden.