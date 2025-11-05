Münster-«Tatort»-Star Axel Prahl: So lebt es sich als Kult-Kommissar

Die meisten Passagen im Buch drehen sich um Ihre Filme und Dreharbeiten. Welche Rolle spielte Regisseur Andreas Dresen als Wegbegleiter?

Axel Prahl: Eine sehr wichtige! Ohne die Filme «Nachtgestalten», «Die Polizistin» und vor allem «Halbe Treppe» stünde ich heute nicht da, wo ich stehe. Lustigerweise musste Andreas damals beim WDR in Köln sehr dafür kämpfen, dass ich in seinem Film «Die Polizistin» mitspielen durfte. Gabriela Maria Schmeide und ich mussten mehrere Testaufnahmen mit Andreas machen, um die Entscheidungsträger zu überzeugen. Wir waren damals ja beide noch No–Names. Nach der Fertigstellung des Films hätten sie am liebsten gleich eine Serie daraus gemacht. Das hat Andi abgelehnt. Aber so kam dann das Angebot für den Kommissar Thiel auf den Tisch.