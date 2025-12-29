«Murot und der Elefant im Raum»: Unter 5 Millionen schalten ein

«Ich fand den Tatort klasse! Dann noch Flake von Rammstein als Oberarzt und Heinz Rudolph Kunze in kurzen Rollen. Super!», schwärmte eine Followerin auf der «Tatort»–Seite bei Instagram. «Murot ... Ich liebs ... und während ich ihn amüsiert schaue, höre ich schon die Tatorttraditionalisten und Kritiker brüllen und schimpfen», kommentierte ein anderer. «Herrlich abgedreht, Murot liefert wie gewohnt...», fasste ein weiterer User zusammen. «Wow, einer der besten ‹Tatorte›. Ich verstehe, dass da einige abschalten, aber so tief und mal out of the box. Super», lautete ein Kommentar. «Grandios. Ich steh total auf Murot/Tukur. Muss man sich halt drauf einlassen. Und kurz an die Meckerköppe– genau für solche speziellen Sachen, zahle ich gerne Gebühren...», so ein User.