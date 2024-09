Musiker kommt aus Springfield: John Legend kontert Trump-Behauptungen

Legend geht in Clip auf Zuwanderung ein

Trump verbreitete bei der Fernsehdebatte am Dienstag das Gerücht, das US–Medienberichten zufolge aus einem viral gegangenen Video stammte. Infolge dessen schossen Republikaner gegen die Migrationspolitik, darunter wiederholt der Vizekandidat J.D. Vance (40). In seinem Video erklärte Legend die Zuwanderung in seiner Geburtsstadt. Wie er darlegte, sei die Einwohnerzahl der Stadt in Ohio wegen mangelnder Arbeitsplätze drastisch gesunken. Unter Biden seien schliesslich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden, als die bisherigen Einwohner hätten besetzen können.