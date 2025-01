Musiker Wayne Osmond ist im Alter von 73 Jahren gestorben

Wayne Osmond (1951–2025), Mitglied der Band The Osmonds, ist gestorben. Das bestätigte seine Familie am 2. Januar in einer Erklärung gegenüber dem TV–Sender KTVX. "Wayne Osmond, geliebter Ehemann und Vater, ist gestern Abend friedlich im Kreise seiner liebenden Ehefrau und seiner fünf Kinder von uns gegangen. Sein Erbe aus Glaube, Musik, Liebe und Lachen hat das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. [...] Wir lieben ihn und werden ihn sehr vermissen", heisst es in dem emotionalen Statement. Osmond starb am 1. Januar 2025 im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Salt Lake City, Utah. Neben seinen acht Geschwistern hinterlässt er seine Frau Kathlyn (73) und ihre fünf gemeinsamen Kinder Amy (48), Steven (46), Gregory (43), Sarah (42) und Michele (38).