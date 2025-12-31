Musikjahr 2025: Streaming-Rekorde und Erfolgsalben

Streaming dominiert Musikbusiness

Dass 2025 so klar von globalen Hits geprägt war, liegt auch an der immer stärkeren Dominanz des Streamings. Spotify ist mit rund 31 Prozent Marktanteil weiterhin die grösste Plattform weltweit – und wächst rasant weiter: Die Plattform hat 713 Millionen Nutzer, in mehr als 180 Ländern. Ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahr, als es noch 626 Millionen Nutzer waren.