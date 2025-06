Musk geht auf Trump los: «Zeit, die grosse Bombe platzen zu lassen»

Die Zeit der grossen Männerfreundschaft ist endgültig vorüber, wie neue Anschuldigungen belegen: Tech–Milliardär Elon Musk (53) behauptet auf seiner Social–Media–Plattform X, der Name von US–Präsident Donald Trump (78) sei in geheimen Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) erwähnt. «Zeit, die wirklich grosse Bombe platzen zu lassen», schrieb Musk in einem Post. «@realDonaldTrump ist in den Epstein–Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht öffentlich gemacht wurden. Einen schönen Tag, DJT!»