Muss Alec Baldwin im «Rust»-Fall nochmal doch nochmal vor Gericht?

Hat die Berufung Erfolg?

Wie die US–Seite «Deadline» berichtet, schrieb Sonderstaatsanwältin Kari T. Morrissy am 21. November in einer Mitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde: «Der Staat New Mexico, vertreten durch die Sonderstaatsanwältin Kari T. Morrissey, legt beim Berufungsgericht von New Mexico Berufung gegen die Verfügung des Gerichts ein, mit der dem Eilantrag des Beklagten Alec Baldwin auf Entlassung und Sanktionen stattgegeben wurde, der am 31. Juli 2024 eingereicht wurde, sowie gegen die Verfügung des Gerichts, mit der der geänderte Antrag des Staates auf erneute Prüfung der Entlassung mit Vorurteil abgelehnt wurde, der am 24. Oktober 2024 eingereicht wurde.»