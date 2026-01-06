Mutiger Auftritt: Kristen Stewart zeigt viel Haut in New York

Zudem verwies sie auf ihren eigenen Film «The Chronology of Water», der am 5. März in den deutschen Kinos anlaufen soll. Sie ergänzte: «Wir waren in Cannes. Jetzt kommt er tatsächlich in die Kinos, was mich total umhaut.» Nun müsse sie sich entspannen, bevor sie das nächste Filmprojekt angehe. Nur so könne sie mit der nötigen Freude wieder zurück an die Arbeit.