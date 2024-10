Mutter-Tochter-Duo: Kate und Lila Moss laufen für Victoria's Secret

Kate (50) und Lila Moss (22) sind als Überraschungsgäste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Oktober) deutscher Zeit erstmals als Engel über den Laufsteg von Victoria‹s Secret geschwebt. Kate Moss legte zu dem Song «I Love Rock ›n' Roll» ihren Auftritt hin. Das berühmte Model lief bei der Fashion Show in einem mit Spitze bedeckten «Naked Dress» in Schwarz über den Catwalk. Unter dem semi–transparenten Kleid schien ein schwarzer Body mit Cut–Outs am Bauch durch. Den rockig–verruchten Look machten schwarze Flügel aus Federn sowie ein Paar schlichter High Heels komplett. Für ihren Auftritt bekam sie grossen Jubel vom Publikum, wie ein Instagram–Clip zeigt.