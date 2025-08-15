Mutterschaft mit ADHS: Was neurodivergente Mütter wirklich brauchen

Wie begegnen Sie Menschen, die ADHS als «Modediagnose» abtun?

Lamotte: Puh, das ist wirklich ein schwieriges Thema für mich. Ich habe selbst lange gehadert und mich gefragt, ob das vielleicht alles doch nur eine Ausrede ist – genau da trifft das Wort «Modediagnose» einen wunden Punkt und entwertet all den täglichen Struggle, den ich und so viele andere erleben. Was mich besonders ärgert, ist, dass die meisten Frauen – im Vergleich zu Männern – ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter bekommen. Das bedeutet, sie leben oft jahrelang ohne das nötige Wissen und ohne passende Unterstützung. Für mich ist das kein Zeichen für einen Trend, sondern eher für einen medizinischen Missstand. Kurz: Gender Health Gap.