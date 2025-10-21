Nach 14 Jahren Pause: H-Blockx kündigen achtes Album an

Tournee von H–Blockx startete bereits in der kommenden Woche

Donots–Sänger Ingo Knollmann (49) geht in der Ankündigung sogar so weit, «FILLIN_THE_BLANK» als das «zweite Album der Band» zu bezeichnen. Seine Begründung: «Denn so unbeschwert, leicht, direkt, hittig und ja, cool, war das Quartett ehrlich seit Jahrzehnten nicht.» Diese Einschätzung teilt auch H–Blockx–Sänger Henning Wehland (52). «Ingo hat uns mit diesem Satz einen Gefallen getan», sagt der Frontmann. Unser Debüt war sehr bedeutend und hat in der Szene einiges bewegt – im Positiven wie im Negativen. Wir haben 30 Jahre gebraucht, um alle anderen Wege auszuprobieren, und jetzt verstanden, dass das unsere DNA ist. Es fühlt sich so an, als wären wir jetzt wieder dort angekommen, wo wir hingehören."