Nach 30 Jahren: Kultfilm-Fortsetzung «Heat 2» nimmt Fahrt auf

Auch Leonardo DiCaprio mit dabei?

Hintergrund dieses Studiowechsels waren dem Bericht zufolge Budget–Vorstellungen. Regisseur Mann, der für «Heat 2» zurückkehrt, wollte 230 Millionen US–Dollar, dann 170 Millionen Dollar zur Verfügung haben, um sein ambitioniertes, auf mehreren Zeitebenen und an vielen Locations spielendes Filmprojekt umzusetzen. Auf die letztlich von Warner angebotenen 135 bis 150 Millionen wollte sich der Filmemacher dann offenbar nicht einlassen. Warner gab das Projekt frei. Vermutlich können die finanzstarken Amazon MGM Studios nach dem Wechsel nun besser auf die Budgetvorstellungen von Mann eingehen.