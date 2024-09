Nach Auftritt: Silvia von Schweden muss Konzertbesuch absagen

Royal–Damen in Glamour–Outfits

Bei dem festlichen Event am Abend sorgten dafür dann andere royale Damen für Aufsehen. Kronprinzessin Victoria erschien in einer Robe in Schwarz und Weiss mit floralem Muster, an ihrer Seite strahlte erneut Ehemann Prinz Daniel. Die schwangere Prinzessin Sofia (39) zeigte sich neben Ehemann Prinz Carl Philip von Schweden (45) bei dem Konzertbesuch in einem burgunderroten Samtkleid, unter dem ihr Babybauch schon zu erahnen war. Prinzessin Madeleine (42) erschien in einem schwarzen, ärmellosen Ensemble mit Drapierung am Ausschnitt. Auch sie hatte Ehemann Chris O'Neill (50) dabei.