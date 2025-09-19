Nach Autounfall: Schauspieler Brad Everett Young stirbt mit 46 Jahren

Zu den prominenten Kollegen, die öffentlich um Brad Everett Young trauern, gehört unter anderem Schauspieler Chris McKenna. In den sozialen Medien erklärte er, dass er «völlig schockiert» sei. «Wir haben erst vor ein paar Wochen zusammen fotografiert und uns dieses Wochenende noch geschrieben», so McKenna. «Brad war ein so talentierter, lustiger, warmherziger und fürsorglicher Mensch. Er hat seine Zeit und sein Talent gespendet, er hat Geld für benachteiligte Schulen gesammelt, und ohne sein Licht ist die Welt heute ein Stück dunkler. Ruhe in Frieden, Kumpel.»