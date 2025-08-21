Nach Baby-Pause: Margot Robbie feiert stylisches Red-Carpet-Comeback

Margot Robbie (35) hat sich erstmals nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Mit Ehemann Tom Ackerley (35) bekam sie Berichten zufolge im Oktober 2024 einen Sohn. Jetzt strahlte sie in einem figurbetonten Minikleid bei einem Fototermin für ihren neuen Film «A Big Bold Beautiful Journey» in Los Angeles. Besonders auffällig waren das schwarz–transparente Korsett und die gepolsterte Hüftpartie. Dazu wählte der «Barbie»–Star Riemchensandaletten und legte ein natürliches Make–up auf. Ihre blonden Haare fielen Robbie glatt über die Schultern.