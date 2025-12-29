Nach «Bauer sucht Frau»-Wiedersehen: Zwei Paare schon wieder getrennt

Bei der Wiedersehensshow der 21. Staffel von «Bauer sucht Frau» konnte Inka Bause (57) eine gute Bilanz verkünden. Sieben von 13 Kandidaten hatten eine Beziehung gefunden, die über die Hofwoche hinaus hielt. Doch eine Woche nach der Ausstrahlung des grossen Wiedersehens ist bei zwei Paaren schon wieder Schluss.
Thomas (39) und Michaela (35) kamen im Jeans–Partnerlook zum Wiedersehen. Doch wie Thomas in der, natürlich, «Bauernzeitung» verriet, war kurz danach Schluss. Michaela habe ihm in einem WhatsApp–Video mitgeteilt, dass sie keine weiteren Gefühle für ihn entwickeln konnte.
Michaela hat schon einen neuen Partner
Thomas hatte da schon ein «ungutes Gefühl». Schliesslich sei seine Hofdame schon vorher auf Abstand gegangen. «Es ist traurig, aber wenn Herz und Bauch nicht im Einklang sind, sollte man das respektieren. Das Wichtigste ist, dass Michaela ehrlich zu mir war», sagte der Landwirt aus dem Erzgebirge.
Michaela hat derweil schon einen neuen Partner, wie sie in den sozialen Medien verriet. Er habe sie über Facebook angeschrieben und sich dabei als Mitarbeiter eines Abschleppdienstes entpuppt, bei dem sie schon öfters Kundin war. Die Soldatin will sich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um ihrem «Traummann» zu zeigen, dass es sie ernst meint.
«Verhältnis» von Johann und Katja ist vorbei
Johann (60) und Katja (55) wollten beim «Bauer sucht Frau»–Wiedersehen nicht von «Liebe» sprechen, sie nutzten das Wort «Verhältnis». Doch damit ist jetzt Schluss. «Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben», sagte Johann der «Bild»–Zeitung.
«Für mich war klar, dass ich bereit für eine Beziehung war, dieses Gefühl wurde jedoch nicht gleichermassen erwidert», stellte Katja via Instagram klar. Der «frühe öffentliche Rahmen, Kameras und äusserer Druck» sollen laut ihr eine Rolle gespielt haben.
Schon bei der Feier am Ende des Wiedersehens fehlte Katja. Sie hatte schon lange Karten für ein Konzert. Danach war sie zur Party zurückgekehrt, doch da habe sich Johann «bereits anderweitig orientiert». Sie respektiere die Entscheidung des Bauern und wünscht ihm und seinem Sohn alles Gute für die Zukunft.