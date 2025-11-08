Nach «Call My Agent Berlin»: Auch eine US-Version ist in der Mache

Globaler Erfolg der französischen Originalserie

Die französische Originalserie «Dix pour cent» feierte 2015 ihr Debüt auf France 2. Zur Besetzung gehörten unter anderem Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel und Liliane Rovère. Nach dem erfolgreichen Start in Frankreich erwarb Netflix die Rechte und benannte die Serie in «Call My Agent!» um. Vier Staffeln wurden ausgestrahlt, ein Netflix–Film mit Gaststars wie George Clooney ist bereits in der Mache.