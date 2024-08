Nach dem «GNTM»-Sieg: So ging es mit Jermaine und Lea weiter

«Sehr, sehr surreal»

Dass gerade sie bei «GNTM» von Heidi Klum (51) zu den Siegern gekürt wurden, können sowohl Jermaine als auch Lea auch zwei Monate später noch nicht richtig glauben. «Mir geht's super. Mir ging es nie besser. Es ist alles sehr, sehr surreal», erzählt der 19–Jährige. Er fange erst langsam an, das Geschehene zu verarbeiten und sei dankbar für alle Erlebnisse. So geht es auch seiner Mitgewinnerin Lea: «Auch wenn das jetzt schon etwas her ist, kann ich es immer noch nicht realisieren.» Die Zeit bei «GNTM» sei «ein Traum, den man leben durfte und der in Erfüllung gegangen ist».