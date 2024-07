Nach dem Unfall: Prinzessin Anne kann sich «an nichts mehr erinnern»

Prinzessin Anne: «Ich kann mich an nichts mehr erinnern»

Für ihre Rückkehr zu den königlichen Pflichten hatte die Schwester von König Charles III. (75) sich eine Pferdeevent ausgesucht. Während ihres Besuchs der Nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association (RDA) an der Hartpury University und dem Hartpury College in Gloucestershire teilte Anne mit, dass sie sich «an nichts mehr erinnern kann», was den Vorfall betrifft, der vermutlich durch einen Aufprall des Kopfes verursacht worden war. Videos vom Besuch der Prinzessin am Freitag bei dem Event zeigt «Mail Online» auf X.