Nach dem «White Lotus»-Finale: Das ist bereits zu Staffel vier bekannt

Wie sieht es mit dem Cast aus?

Gar keine Prognosen lassen sich hinsichtlich des Casts anstellen, was dem Format der Serie geschuldet ist. In jeder Staffel schlüpft ein neuer Ensemble–Cast in die Rollen der Urlauber und Hotelangesellten. Sowohl in Staffel zwei als auch drei kam es aber zu vereinzelten Comebacks von bereits bekannten Figuren. Unwahrscheinlich, dass Season vier mit dieser beliebten Tradition bricht.